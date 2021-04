Milan-Genoa: Zappacosta rischia di saltare il match | Serie A News

Davide Zappacosta potrebbe essere assente in Milan-Genoa. Oggi effettuerà un nuovo controllo per valutare l'entità del suo problema muscolare

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha sottolineato come Davide Zappacosta potrebbe saltare Milan-Genoa di domenica pomeriggio, ore 12:30, a 'San Siro'. Il terzino rossoblu, infatti, effettuerà oggi un nuovo controllo medico più approfondito per verificare l’entità del problema al bicipite femorale che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla sfida contro la Juventus. Ma è probabile, comunque, che Zappacosta debba saltare la prossima partita contro i rossoneri. Per lui si teme addirittura un mese di stop. Intanto arriva il verdetto del Giudice Sportivo su Ibrahimovic. Ecco quante giornate salterà lo svedese.