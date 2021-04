Serie A – Ibrahimovic, l’attaccante del Milan squalificato per una giornata

E' arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Lo svedese salterà la gara con il Genoa

Ecco il verdetto tanto atteso su Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante del Milan, come tutti sanno, ha preso un cartellino rosso durante Parma-Milan di sabato scorso. Tante le ricostruzioni su quanto accaduto, con Ibrahimovic che ha spiegato a Stefano Pioli di non aver offeso il direttore gara, così come svelato dal tecnico nel post partita di Parma. Si è parlato di una possibile retromarcia da parte dell'arbitro Maresca , ma le cose sono andate in maniera diversa.

Come comunicato dal Giudice Sportivo, infatti, Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata. Il motivo? "Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara". Per Zlatan anche 5.000 euro di multa. Il centravanti salterà dunque la sfida di domenica prossima contro il Genoa. Lo svedese ritornerà in campo per la partita contro il Sassuolo, in programma mercoledì 21 aprile. Intanto il Milan pensa al calciomercato: si punta all'erede di Haaland.