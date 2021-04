Milan-Genoa: ‘pericolo giallo’ per i rossoneri: ben sei diffidati!

Domenica si giocherà Milan-Genoa a 'San Siro'. La formazione di Stefano Pioli ha ben sei calciatori diffidati ed in odor di squalifica ...

Domenica, alle ore 12:30, si giocherà a 'San Siro' Milan-Genoa ed in casa rossonera ci sono ben sei diffidati! Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dunque, sta montando il 'pericolo giallo' al Milan, in una stagione che, dopo gli impegni interni contro Genoa e Sassuolo vedrà il Diavolo impegnato, nel rush finale, in trasferta contro Juventus ed Atalanta.