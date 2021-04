Milan-Genoa: Calabria out, ma è quasi pronto | Serie A News

Davide Calabria non ci sarà in Milan-Genoa di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Il terzino vuole rientrare soltanto quando sarà al 100%

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Davide Calabria e Daniel Maldini si siano ancora allenati a parte a Milanello. Calabria, in particolare, non ci sarà domenica pomeriggio a 'San Siro' per Milan-Genoa nonostante sia sulla via del recupero dopo l'intervento al menisco.