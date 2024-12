Milan-Genoa, non solo Jiménez e Liberali: in panchina altri tre ragazzi

Convocati anche Bartesaghi, Vos e il solito Camarda

Ma, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non saranno soltanto Jiménez e Liberali a salire su in Prima Squadra per questa gara. In panchina, infatti, Fonseca porterà anche il difensore mancino Davide Bartesaghi, il centrocampista olandese Silvano Vos (entrambi classe 2005) più, come accade con costanza da qualche settimana, l'attaccante Francesco Camarda, baby bomber del 2008.