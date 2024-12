In panchina non soltanto Camarda

Per entrambi si tratterà dell'esordio stagionale in Prima Squadra. Questo nonostante Zlatan Ibrahimović avesse insignito, già in estate, Álex Jiménez del ruolo ufficiale di vice Theo e della 'fama' con cui Liberali è conosciuto nelle giovanili, ovvero quella di piccolo Phil Foden, asso del Manchester City. In panchina, oltre a loro, andranno anche Davide Bartesaghi, Silvano Vos e, ovviamente, Francesco Camarda. LEGGI ANCHE: Milan, via Fonseca e torna Allegri? L’esperto: “Ecco quando accadrà” >>>