Milan-Genoa: Ballardini può risparmiare tutti i diffidati

Per Milan-Genoa di domenica a 'San Siro' l'allenatore dei liguri, Davide Ballardini, medita di far ricorso ad un massiccio turnover. Il punto

Daniele Triolo

Domenica pomeriggio, alle ore 12:30, si giocherà a 'San Siro' la sfida Milan-Genoa, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Il tecnico della formazione rossoblu, Davide Ballardini, potrebbe far ricorso, per l'occasione, ad un massiccio utilizzo del turnover. Questo perché, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sono tanti i diffidati in casa ligure. E, alle porte, ci sono le sfide-salvezza del 21 aprile contro il Benevento e del 24 aprile contro lo Spezia.

Ecco perché, dunque, per Milan-Genoa di domenica, oltre allo squalificato Domenico Criscito ed all'infortunato Davide Zappacosta, Ballardini potrebbe rinunciare ad impiegare, almeno dall'inizio, i quattro titolari in diffida. Vale a dire l'esterno Paolo Ghiglione, il centrocampista Ivan Radovanović, il fantasista Miha Zajć e l'attaccante Goran Pandev. In dubbio anche l'utilizzo dal 1' di Milan Badelj.

Potrebbero, quindi, trovare spazio per Milan-Genoa l'ex Cristián Zapata in retroguardia, Valon Behrami e Filippo Melegoni in mediana, con Mattia Destro e Marko Pjaca (o Eldor Shomurodov) in avanti.