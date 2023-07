Milan, raduno a Milanello: poi la partenza verso gli USA

Milan e Inter e la Juve, scrive La Gazzetta dello Sport, non si muoveranno da 'casa' almeno inizialmente. Milanello, Appiano Gentile, Continassa. Il motivo è semplice: dopo alcuni giorni di lavoro nei propri centri, partono per le ricche tournée. Milan e Juve andranno, come ogni estate, negli Stati Uniti per giocare delle prestigiose amichevoli di livello Champions. A Los Angeles si potrà assistere il 23 a Milan-Real Madrid e il 27 a Milan-Juventus. I bianconeri, invece, il Real lo affronteranno a Orlando il 2 agosto. Il 1° agosto il Milan a Las Vegas se la vedrà col Barcellona. LEGGI ANCHE: Come giocherebbe il Milan con Taremi? Le caratteristiche dell'iraniano