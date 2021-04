Milan, Gazidis non è a rischio dopo il caos SuperLega: il punto

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, resterà al suo posto nonostante quanto successo negli ultimi giorni con la SuperLega

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Ivan Gazidis ed il Milan dopo tre giorni di totale disorientamento. Tra l'annuncio ed il successivo collasso della SuperLega e la sconfitta di 'San Siro' contro il Sassuolo, che ha messo in discussione il posto in Champions League, il Diavolo sta provando a riassestarsi in queste ore.

La società, ha riferito il quotidiano romano, dovrà lavorare, in primis, per ritrovare la serenità nel dialogo con le altre squadre di Serie A. Dopo le pesante critiche piovute sul Milan (così come sugli altri 11 club fondatori della SuperLega), sarà un lavoro che spetterà ai vertici societari. Principalmente all'amministratore delegato Gazidis.

Sono stati e saranno giorni intensi di lavoro per Gazidis, che si dovrà impegnare non soltanto per 'rigenerare' l'immagine del club rossonero, ma anche per recuperare la gestione interna dei rapporti. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha per esempio ammesso di non essere stato avvisato dei piani societari sulla SuperLega.

I due, Gazidis e Maldini, hanno avuto un confronto nelle ore successive l'annuncio, come rivelato dal 'CorSport'. Una scelta, quella della SuperLega, non gradita da Maldini. Ma che la società, al contempo, trova(va) necessaria per provare ad aumentare i ricavi del club, da troppo tempo fermi ed insufficienti all'autosostentamento.

Da ambienti vicini al Milan fanno sapere come Gazidis non sia a rischio dopo il caos SuperLega. L'amministratore delegato sudafricano ha il pieno supporto del fondo Elliott Management Corporation. Pertanto, continuerà nella gestione del club come da contratto.

Gazidis, ha scritto il 'CorSport', aveva accettato l'invito a partecipare alla SuperLega per tutelare gli interessi del Milan, sia sportivi sia economici. Il panorama, però, è cambiato quando le squadre della Premier League inglese si sono sfilate, una dopo l'altra, venendo meno al patto e lasciando, dunque, solo sei club nel progetto.

Il Milan, a quel punto, in accordo con la proprietà, ha deciso di accantonare il progetto SuperLega. Gazidis ha ripreso già a lavorare come suo solito. Ha lavorato con Maldini e Frederic Massara per formalizzare il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović, arrivato ufficialmente ieri sera. D'ora in avanti proseguirà nella sua missione: aumentare i ricavi e diminuire i costi, cercando di mantenere il Diavolo il più competitivo possibile. Milan, dalla Spagna rilanciano: "Ecco il sostituto di Donnarumma" >>>