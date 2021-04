CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 23 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport', in prima pagina, parla del successo netto, 5-2 , del Napoli sulla Lazio nello spareggio Champions disputato allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Show degli azzurri di Gennaro Gattuso , che ora vedono le prime quattro posizioni, anche perché l' Atalanta non va oltre l' 1-1 in casa della Roma .

Al Milan, intanto, è ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimović per la stagione 2021-2022. Oggi riunione dell'esecutivo UEFA. Il Presidente, Aleksander Čeferin, minaccia conseguenze per i club della SuperLega, ma non nell'immediato. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>