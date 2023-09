Milan, Garlando si espone: “Turnover pesante, rischioso, ma inevitabile”

Luigi Garlando, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle scelte di Stefano Pioli in vista di Cagliari-Milan

Luigi Garlando, noto giornalista, in un pezzo su 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha commentato il turnover che Stefano Pioli dovrebbe adottare in Cagliari - Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

"Il passaggio sull'isola nasconde insidie. Il Cagliari ha solo 2 punti, ma non abbassa mai il tono agonistico e sa chiudersi bene. Il Diavolo non ama attaccare fortini chiusi, come ha dimostrato con il Newcastle (25 tentativi a salve). Pioli vuole scoprire cosa può dargli Okafor, spera di rivedere il Pulisic d'inizio campionato e di assistere alla crescita di Chukwueze, le cui percussioni tecniche possono cambiare volto alla squadra. Un turnover pesante, forse rischioso, ma inevitabile. Per restare in alto, Pioli ha assolutamente bisogno di allargare il numero dei titolari affidabili".