Milan, Galliani: “Maldini firmò, ma non giocò mai più”

Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan, ha parlato di un anneddoto su Paolo Maldini ex difensore rossonero

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano delle anticipazioni di 'Le memorie di Adriano G. ' la biografia di Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan, in uscita martedì. Ecco un anneddoto sul contratto in essere di Paolo Maldini, quando l'ex difensore rossonero, era in procinto di dire addio al calcio giocato.