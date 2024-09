Il suo rendimento è stato tra i migliori l'anno passato, tanto che Zlatan Ibrahimović, il 13 giugno scorso, in conferenza stampa, si era detto rammaricato del fatto che il numero 46 rossonero non fosse stato convocato per giocare gli Europei con la Nazionale Italiana. Gabbia non è andato in Germania, ma, presto, ha evidenziato il quotidiano torinese, potrebbe entrare a far parte del gruppo del Commissario Tecnico Luciano Spalletti.