Milan, Camarda e l’importanza del Milan Futuro: ecco perché

Emiliano Guadagnoli Redattore 9 novembre - 11:30

Oggi sarà una giornata storica per il Milan e per il calcio italiano. Camarda, classe 2008, sarà titolare in Cagliari-Milan. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa un po' la cronistoria della prima parte della stagione del giovane attaccante rossonero. E' stato il più giovane esordiente nella storia della Serie A, primato che risale al 25 novembre scorso quando entrò in campo a San Siro a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni; il più veloce a debuttare in Champions tra i giocatori italiani e tra quelli, di tutte le nazionalità, che hanno vestito la maglia del Milan: dentro contro il Bruges a 16 anni e 226 giorni.

Camarda titolare, merito anche del progetto Milan Futuro. Fonseca ha potuto... — Come ricorda la rosea, Camarda ha iniziato la stagione con la doppietta con il Milan Futuro in Coppa Italia con il Novara. Suo il gol al Carpi nella prima partita casalinga della squadra Under 23 rossonera. Suoi i tre gol che l'anno scorso hanno portato la formazione Primavera alla prima finale di Youth League. E' rossonero dal 2015, quando a sette anni arrivò al centro sportivo col papà dopo gli inizi con l'Afforese. Con la creazione del Milan Futuro, Fonseca lo ha potuto tenere sotto controllo e crescerlo sotto la sua ala, senza mandarlo in prestito.