Milan, La Gazzetta: “Pioli non a rischio. Presto confronto con Furlani”

Il Milan , come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, ogni settimana subisce due, tre, quattro infortuni, spesso a giocatori chiave. Calabria e Leao portano il conto a 24 in meno di quattro mesi, oltre ogni livello accettabile. I social hanno gridato all’esonero ma Pioli ora non è a rischio , nonostante alcune criticità. Ecco il punto della situazione della rosea.

Milan, presto incontro tra Pioli e la dirigenza

L’a.d. Giorgio Furlani, si legge, e il responsabile del mercato Geoffrey Moncada ieri erano in viaggio per lavoro: torneranno nei prossimi giorni e parleranno di tutto, di nuovo, con Pioli. Il Milan non vince in Serie A dal 7 ottobre, la notte folle di Genova con Giroud portiere volante: è passato più di un mese, tantissimo. Milan-Psg salva in parte il bilancio ma molto va cambiato.