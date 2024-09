Milan, tutti con Fonseca. La carica di Abraham, l’analisi di Tassotti

Tanto spazio concesso, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, al Milan ed al momento dei rossoneri. La squadra non è partita bene, con 2 punti conquistati in 3 partite e troppe polemiche intorno all'allenatore, ai giocatori ed all'intero ambiente. Mai come in questo momento, forse, giunge benedetta la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.