Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan protegge Fonseca

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Lautaro Martínez, attaccante e capitano dell'Inter. Il 'Toro' argentino, infatti, sarà nella lista dei bomber in corsa per il Pallone d'Oro. Con lui, la squadra nerazzurra può dare l'assalto non soltanto al secondo Scudetto di fila, ma anche alla Champions League, obiettivo sfumato in finale nel 2023.