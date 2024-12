Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 19 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, giacché il Diavolo, che ha appena terminato di festeggiare - nei fischi e nella contestazione dei propri tifosi - la ricorrenza per i 125 anni di storia, si prepara già a rientrare in campo per una partita che potrebbe rappresentare davvero uno spartiacque della stagione. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA