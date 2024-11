Mancano gioco, identità e i risultati

Un anno fa, alla 13^ giornata - dunque con una gara in più - Pioli aveva 26 punti ed era terzo in classifica. Il Milan di Fonseca, oltretutto, è ben lontano dall'avere un'identità. A volte è incisivo davanti e disastroso dietro. Altre volte è letale in fase offensiva, ma dietro balla e incassa gol. Manca equilibrio e i fischi arrivati durante e dopo Milan-Juventus, per 'Tuttosport', sono stati la naturale conseguenza di uno scollamento sempre più evidente con la tifoseria, logorata da questa mancanza di stabilità.