Milan-Theo Hernandez, qualcosa si è incrinato: rapporto al tramonto?

Come scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, Theo Hernandez sta vivendo il suo peggior momento al Milan. Durante il calciomercato estivo passato, ci sono stati diversi relativi all’interessamento del Bayern Monaco, ma i bavaresi non avrebbero mai formulato una proposta ufficiale al Milan. In più le vicissitudini relative al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2026 e che appaiono ancora in fase di stallo. Come scrive il quotidiano, andrà capito se il rapporto può essere rimesso in piedi o sia Milan che Theo Hernandez reputino il rapporto ormai al tramonto.