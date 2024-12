Milan, Theo Hernandez: rinnovo o cessione? Il punto critico e le cifre

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Theo Hernandez sta vivendo il suo peggiore momento al Milan. E in tutto questo si va ad aggiungere il problema del rinnovo di contratto . In questo momento la sua media voto stagionale è 5,52, che scende addirittura a 5,41 in campionato. Le condizioni attuali sono le più disagevoli possibili per affrontare l’argomento rinnovo. Theo Hernandez è in calo, si legge, ed è un problema più grande: entro la fine dell’anno occorrerà prendere una decisione sul futuro , rinnovare o pensare alla cessione.

Milan, Theo Hernandez: c'è anche il problema rinnovo. Nessun passo avanti. E la cessione...

Ci sarebbe anche una terza via: cessione dopo il rinnovo. Servirebbe al Milan per ricevere un'offerta migliore sul calciomercato. In passato la richiesta per Theo Hernandez era a tripla cifra. Adesso, secondo la rosea, sarebbe difficile arrivare anche a 50 milioni. Il valore del cartellino però fluttua in base al rendimento, quindi il vero focus in realtà è sulle cifre del possibile rinnovo. Intanto il suo contratto scade nel 2026 e, senza intesa entro il prossimo semestre, logica vuole che l’estate 2025 sia quella dell’addio. In occasione della trasferta di Champions a Madrid la dirigenza rossonera aveva incontrato il suo agente, Manuel Garcia Quilon. Punto in comune: la volontà di andare avanti insieme. Theo Hernandez al Milan resterebbe volentieri. Punto critico: la prima richiesta era stata di oltre 8 milioni netti a stagione, a fronte dei 4,5 attuali. I contatti proseguono, ma negli ultimi tempi passi avanti concreti non ne sono stati fatti. Si potrebbe chiudere sui 7 milioni di Leao, oppure potrebbe essere cessione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - L'esperto: "Tonali vuole tornare. Ecco come!"