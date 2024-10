Il Milan si prepara per il ritorno in Serie A. Domani a San Siro arriva l'Udinese che ha iniziato molto bene in questa stagione. Per Paulo Fonseca una partita da vincere viste le ultime difficoltà dei rossoneri nelle ultime gare. Serve la svolta perché ora arriva un tour de force di gare molto importanti per il Milan e per lo stesso Fonseca .

Milan, Fonseca chiama a rapporto la squadra. Dalla società arriva ancora la fiducia

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Paulo Fonseca non molla di un centimetro. Ieri, si legge, lo ha fatto capire alla squadra: Fonseca ha riunito i giocatori parlando più del futuro che del passato. Niente processi agli errori fatti, ma un discorso propositivo. La società ha pinea fiducia in Fonseca e non ha preso neanche in considerazione la possibilità di esonerarlo. La dirigenza, infatti, vorrebbe aspettare per capire se ci sarà davvero la trasformazione dal Milan di Pioli a quello di Fonseca. L'allenatore portoghese sente la stima della società. Con i dirigenti ha parlato durante tutta la pausa. Lui si aspetta una squadra pronta a dare il massimo dopo gli ultimi errori. Non si cambia: avanti con il 4-2-3-1. Fonseca recupera Loftus-Cheek e Chukwueze. Anche Sportiello si allena con Maignan, potrebbe essere già in panchina domani. Ancora a parte Calabria. Fonseca vorrà centellinare le energie, ma senza stravolgere tutto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Tornano Maldini e Tonali? La scommessa di Pellegatti