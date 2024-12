La situazione tra Fonseca e Milan è seria, disperata: nel caso in cui l'ex Lille e Roma levasse le tende, lo farebbe portando via con sé un ricco stipendio fino al 30 giugno 2027. La certezza è che quello tra Milan e Fonseca è "un matrimonio senza passione né futuro". Per una serie di motivi.

Mai stato la prima scelta, nessuno ha mai creduto realmente in lui — Il lusitano, per esempio, non è mai stato la prima scelta né della società, divisa tra i suoi membri, né dell'ambiente rossonero, che voleva uno tra Roberto De Zerbi e Antonio Conte, né tanto meno dei giocatori. Quindi, per 'Repubblica', la sensazione è che nessuno abbia mai realmente creduto in Fonseca.

Infatti, una delle frasi più utilizzate - dalla critica, nei commenti - in questo inizio di stagione è che Fonseca "non è mai entrato nella testa dei giocatori". Per 'Repubblica', però, l'impressione è che lui abbia pure bussato, trovando però - una volta varcata la soglia - stanze vuote. Ha snaturato un sistema di gioco, ha litigato (come alla Roma) con un senatore. Insomma, probabilmente l'uomo meno adatto a guidare i rossoneri in futuro.