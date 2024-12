Milan contestato e depresso: emergono novità sul destino di Fonseca

A proposito di Fonseca. Per il 'CorSera', il tecnico portoghese, entrato in rotta di collisione con alcuni senatori, è chiamato a trovare soluzioni per dare continuità ai risultati. Domenica notte, dopo Milan-Genoa , il lusitano ha analizzato la partita con i dirigenti. Il management del club meneghino, secondo il quotidiano generalista, ritiene che la rosa sia all’altezza per competere per i principali obiettivi ma che abbia evidenti problemi di stimoli .

In caso di risultato negativo in Verona-Milan venerdì sera al 'Bentegodi', Fonseca andrebbe a rischio esonero? Per il 'CorSera', no. Il Diavolo andrebbe comunque avanti con lui anche in caso di un ennesimo insuccesso. LEGGI ANCHE: Milan, esonero per Fonseca? Il retroscena: "Sembra che i dirigenti ..." >>>