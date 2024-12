Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 2 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che tra campo, imminente sessione di calciomercato e una stagione da raddrizzare, la carne al fuoco rossonero di certo non manca. Neanche il tempo di gioire per il bel successo interno sull'Empoli che già domani il Diavolo sarà nuovamente in campo. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.