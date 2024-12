Milan, Fonseca: fiducia incondizionata. Ibrahimovic ha parlato e…

Milan, la società sta con Fonseca con una speranza. Ibrahimovic parla col gruppo

La società del Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sta con Fonseca e anche ieri Ibrahimovic avrebbe ribadito l'incondizionata fiducia dei vertici al tecnico portoghese. Zlatan avrebbe parlato pure con la squadra, ma senza veri e propri colloqui individuali ad hoc. Nell'idea della dirigenza, non ci sono provvedimenti punitivi da prendere verso l'uno o l'altro. Piuttosto, la speranza è che Fonseca trovi la chiave per motivare anche chi non sta dando tutto. I risultati non possono essere ritenuti soddisfacenti, soprattutto in campionato, ma non c'è un mirino puntato. Vanno trovate semmai soluzioni in fretta: i primi posti che contano sono già lontani e le squadre in testa alla Serie A non sembrano volere rallentare, anzi. L'obiettivo minimo resta la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Ecco perché contro il Genoa i tre punti sono d'obbligo.