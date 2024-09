Milan, Fonseca-Ibrahimovic: tre episodi di ‘contrasti’? Le rivelazioni di Bianchin

Un clima non proprio idilliaco in questo momento in casa Milan. Su Fonseca ci sono pesanti voci di esonero e il derby contro l'Inter sembra già un viatico stagionale. Luca Bianchin, noto giornalista attento all'ambiente Milan, ha scritto un lungo pezzo per Gazzetta.it. Argomento il ruolo di Ibrahimovic e il suo rapporto con Paulo Fonseca. Ecco dei retroscena.