Rifiaterà, in Milan-Venezia, anche Christian Pulisic (almeno all'inizio). Per il resto, sarà il miglior Milan, con gli 'ex ammutinati' Theo Hernández e Rafael Leão subito in campo da titolari. Ma se il Milan di Fonseca è partito male in campionato, altrettanto non si può dire del Liverpool, affidato alla conduzione tecnica di Arne Slot dopo ben nove anni di regno di Jürgen Klopp. Per i 'Reds', 9 punti in 3 partite e porta ancora inviolata in Premier League.