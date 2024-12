Milan, Fonseca lascia da signore: l’esonero dopo una notte surreale

Da più di 24 ore, ormai, è ufficiale l'esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan. Il lusitano lascia il club rossonero dopo 24 partite in tutte le competizioni, in cui sono arrivati i successi preziosi contro l'Inter nel derby e contro il Real Madrid in Champions League. A fare specie, però, è stato il modo in cui l'ex Lille è stato messo alla porta da una dirigenza che forse nemmeno ci credeva in lui, data la clausola presente nel suo contratto. L'allontanamento dal Diavolo è arrivato, tra l'altro, dopo una notte che definire surreale è forse riduttivo.