'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paulo Fonseca , allenatore del Milan fresco vincitore ( 1-3 ) della partita di Champions League al 'Santiago Bernabéu' contro il Real Madrid e della reazione - molto positiva - avuta anche dal proprietario Gerry Cardinale dopo l'impresa nella Capitale iberica.

Fonseca è stato il principale stratega di Real Madrid-Milan: sapeva che le parole utilizzate per motivare la squadra, secondo la 'rosea', sarebbero state importanti tanto quanto la mossa tattica di utilizzare Yunus Musah a tutta fascia, a destra, per dare una mano in copertura su Vinícius Júnior.