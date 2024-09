In mezzo, poi, con l' infortunio che metterà a lungo fuori causa Ismaël Bennacer , il francese - oltre a fare da frangiflutti davanti alla difesa - farà anche da regista, al fianco di Tijjani Reijnders , con Ruben Loftus-Cheek destinato a giocare in trequarti. Pertanto, sarà Yunus Musah l'unico ricambio per Fofana, anche se saranno aggregati alla Prima Squadra i giovani Silvano Vos e Kevin Zeroli .

Intanto, Fofana si prepara a ripagare la spesa e la fiducia del Milan. Per la 'rosea' sarà titolare sabato sera a 'San Siro' contro il Venezia, dove 'scalderà i motori' in vista delle due sfide molto importanti, per non dire determinanti, in Champions League contro il Liverpool e in campionato nel derby contro l'Inter. Dove servirà un Fofana al top per dare equilibrio e geometrie.