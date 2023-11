Florenzi indagato per scommesse illegali: il Milan fa sapere che …

Nessun commento da parte del diretto interessato, così come da parte del Milan. Il club rossonero, però, ha fatto sapere di aver appreso - come tutti - la notizia dal lancio delle agenzie di stampa e di non essere a conoscenza del coinvolgimento del giocatore nell'indagine sulle scommesse sportive.

Scommesse su piattaforme illegali, Florenzi del Milan indagato — Il quotidiano sportivo nazionale ha evidenziato come sia ancora presto per dire come il nome di Florenzi sia giunto all'attenzione degli inquirenti. Potrebbe essere emerso durante gli interrogatori di uno degli altri tre calciatori coinvolti. Oppuer saltato fuori dalla disamina degli apparati elettronici a loro sequestrati.

Le indagini, al momento, sono ancora in corso e dalla Procura di Torino, per ora, c'è il massimo riserbo. Per la Procura torinese, però, i giocatori rappresentano un aspetto marginale dell'inchiesta coordinata dalla PM Manuela Pedrotta. Vuole invece capire chi gestisce i siti llegali in questione visto che sospettano vi sia dietro la criminalità organizzata.

Per questo, Florenzi nei prossimi giorni potrebbe essere interrogato a Torino (oltre che, logicamente, dal Procuratore Federale Giuseppe Chinè), com'è già accaduto per Fagioli, Tonali e Zaniolo. Per chiarire - eventualmente - la sua posizione e fornire dettagli utili alle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Torino.

A livello penale rischia una multa. Dal punto di vista sportivo ... — Cosa rischia Florenzi? A livello penale, al massimo una multa. A livello sportivo, invece, sarà determinante capire se Florenzi avrebbe eventualmente piazzato scommesse su piattaforme illegali anche su partite di calcio. Per un tesserato non è vietato scommettere in generale ma sul proprio sport sì.

Se verrà chiarito che Florenzi faceva puntate sul pallone, allora la questione diventerà decisamente più grave. Florenzi in questo caso può andare incontro a una squalifica, come è accaduto per Tonali e Fagioli, che hanno confessato e patteggiato. Il timore è che il milanista non sia l’ultimo: dopo quello di Florenzi potrebbero uscire altri nomi legati al mondo del calcio. LEGGI ANCHE: Chukwueze già bocciato? Un colpo a zero al suo posto >>>

