Calciomercato Milan – Chukwueze già bocciato? Colpo a zero al suo posto

Il Milan potrebbe prendere Felipe Anderson a parametro zero per sostituire il deludente Samuel Chukwueze | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan è stato protagonista assoluto in Serie A. Tantissimi calciatori (circa una ventina), con la formula del prestito o a titolo definitivo, hanno lasciato Milanello. In dieci, però, sono giunti in rossonero per dare una mano alla squadra di Stefano Pioli nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Finora il lavoro svolto da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, per quanto buono, non si è rivelato però essere eccelso.