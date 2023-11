Milan, allarme rientrato per Florenzi. Mercato, accelerata sui top player

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 17 novembre 2023. Non poteva essere altrimenti, visto che, in questa pausa per le Nazionali, tiene banco - ancora una volta - il caso scommesse e perché, come sempre, non mancano aggiornamenti importanti sul calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.