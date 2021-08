Milan, Florenzi a disposizione contro la Sampdoria: ecco l’obiettivo

Alessandro Florenzi già a disposizione contro la Sampdoria alla prima giornata di Serie A: ecco l'obiettivo del Milan

Alessandro Florenzi è l'obiettivo numero uno del Milan per il ruolo di terzino destro. La trattativa con la Roma va avanti da diversi giorni. Dopo alcune difficoltà iniziali dovute alla formula, le parti si stanno avvicinando sempre di più verso la buona conclusione dell'affare. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' l'obiettivo del Milan è quello di avere il giocatore a disposizione in occasione della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Gli allenamenti con i nuovi compagni sarebbero pochi, ma il classe 1991 si è allenato bene a Trigoria ed è in ottime condizioni fisiche. La notizia dalla Germania: offerta del Milan per Grillitsch. Tutti i dettagli