Milan, 50 firme a favore della realizzazione dello stadio a San Donato

La raccolta firme proseguirà con delle nuove tappe che in questa stagione estiva si terranno sempre il sabato mattina oltre alla possibilità degli interessati di recarsi presso la sede del circolo di FdI. L'attenzione resta puntata sull'ipotesi di uno stadio da 70mila posti nel comparto dove era prevista la cittadella dello sport. Milan, due colpi in entrata in via di definizione: le ultime.