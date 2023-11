Milan-Fiorentina, Pioli può sorridere: recupererà quattro infortunati

Calabria, che ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale per un sovraccarico al flessore sinistro, tornerà a giocare in campionato. Kjær sarà pronto dopo un mese abbondante di stop per problemi muscolari. E per Pioli sarà una valida alternativa in più nel cuore di una retroguardia che ha perso, per infortunio, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino.

Ci si attende un segnale anche da Chukwueze, Okafor e Jović — Loftus-Cheek ha offerto una grande prestazione in Milan-PSG 2-1 di Champions League, ma è mancato a Napoli, Parigi, Lecce. Battuto anche il virus che lo aveva indebolito in settimana, e recuperate in pieno le energie, già nel pomeriggio RLC tornerà ad allenarsi in gruppo. La 'quota gol' stagionale di Leão la rileverà Pulisic, pronto a ripartire dopo i ripetuti fastidi dell'ultimo periodo.

Pioli, però, per Milan-Fiorentina non vuole contare soltanto sull'apporto dei giocatori infortunati e sulla via del pieno recupero, bensì anche di quelli, come Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Luka Jović che, finora, per un motivo o per un altro, hanno fatto praticamente le comparse in questa stagione rossonera. Si candidano, soprattutto contro i viola, ad una maglia da titolare in attacco. LEGGI ANCHE: Milan, Giroud fa chiarezza sul rinnovo: le sue parole >>>

