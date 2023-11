Milan-Fiorentina, Kjaer indietro. Speranza Loftus-Cheek | Serie A News

Il danese rischia di saltare anche la sfida contro il Borussia Dortmund — Per il centrale scandinavo, invece, l'appuntamento con il rientro sembra ancora rinviato. Il recupero completo dall'affaticamento muscolare che lo aveva fermato prima di Napoli-Milan del 29 ottobre scorso richiederà ancora qualche partita di attesa. Kjaer, infatti, non rischia il forfait soltanto per Milan-Fiorentina, ma anche per Milan-Borussia Dortmund di martedì prossimo in Champions League.

L'emergenza difesa, pertanto, per il tecnico Pioli persiste. Dietro la coppia centrale formata da Malick Thiaw e Fikayo Tomori non c'è nessuno. Sabato sera, in campionato, potrà andare in panchina Jan-Carlo Simić. Il classe 2005 serbo di origine tedesca, però, non potrà farlo contro i gialloneri di Edin Terzic in Champions, poiché fuori dalla lista UEFA. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, un top player esperto con Giroud: l'indiscrezione >>>

