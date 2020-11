Milan-Fiorentina: Calabria, gara numero 100 in Serie A … con sorpresa

Milan-Fiorentina, bel traguardo per Calabria in Serie A

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Davide Calabria, classe 1996, domenica giocherà la sua gara numero 100 in Serie A. Accadrà, dunque, con tutta probabilità in Milan-Fiorentina in programma a ‘San Siro‘ alle ore 15:00.

Fin qui, infatti, Calabria ha disputato 99 partite nella massima serie, esordendo il 30 maggio 2015 in occasione di Atalanta-Milan 1-3 grazie al tecnico Filippo Inzaghi, che lo aveva già avuto alle proprie dipendenze nella Primavera.

A queste partite, Calabria aggiunge, naturalmente, quelle in Europa League (13), in Coppa Italia (11) ed in Supercoppa Italiana (una), per un totale, finora, di 124. Che diventeranno 125 qualora scendesse in campo domani per Lille-Milan di Europa League.

Ma non è tutto. Calabria, infatti, si è reso conto di aver raggiunto il prestigioso traguardo e, pertanto, ha annunciato una sorpresa ai tifosi del Milan su ‘Instagram‘.