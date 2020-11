Europa League – Lille-Milan, il programma odierno dei rossoneri | News

Europa League, Lille-Milan: la giornata di mercoledì 25 novembre

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – È nuovamente tempo di Europa League per il Diavolo. Domani, ore 18:55, ecco Lille-Milan, gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H della competizione europea.

I rossoneri di Stefano Pioli, che saranno guidati ancora in panchina dal collaboratore tecnico Daniele Bonera, dovranno far dimenticare il pesante 0-3 dell’andata a ‘San Siro‘, firmato da un tripletta di Yusuf Yazici. Il fantasista turco, tra l’altro, è un obiettivo di mercato del Milan.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come andrà la giornata odierna del Milan. Allenamento di rifinitura, alle ore 11:00, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA); quindi, alle ore 13:30, conferenza dello stesso Bonera e di Ismaël Bennacer. Alle ore 16:00, dall’aeroporto di Milano-Malpensa, è prevista la partenza di Alessio Romagnoli e compagni per Lille.

In serata, il Milan effettuerà il canonico sopralluogo al manto da gioco dello stadio ‘Pierre Mauroy‘. Il rientro a Milano è previsto per domani notte, subito dopo il match. CALCIOMERCATO MILAN, SVOLTA PER IL FUTURO DI OZAN KABAK: LE ULTIME >>>