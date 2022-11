Milan-Fiorentina 2-1: Leao, croce e delizia dei rossoneri di Pioli

Rafael Leao, attaccante rossonero, protagonista in Milan-Fiorentina 2-1. Bel gol in avvio, poi tante pause. Dove è finita la sua continuità?

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di Milan-Fiorentina 2-1 di ieri a 'San Siro', si è soffermato su Rafael Leao, vera e propria croce e delizia dei rossoneri di Stefano Pioli. L'attaccante portoghese, classe 1999, ha infatti fatto esplodere di gioia i 73mila tifosi del Milan presenti ieri allo stadio con un gol dopo 2'. E ci si aspettava che giocasse una partita di altissimo profilo.

Milan-Fiorentina 2-1, Leao subito in gol. Poi, però ... — Assist di Olivier Giroud, fuga a bruciare la difesa viola, piatto destro sul palo più lontano laddove Pietro Terracciano non poteva certo arrivare. Leao si è lasciato andare anche ad un'esultanza 'alla Cristiano Ronaldo'. La Fiorentina, ha ricordato il quotidiano torinese, porta bene, tra l'altro, al nativo di Almada. Ai viola aveva segnato, nel 2019, il suo primo gol in Serie A e nel Milan così come ne aveva segnato un altro, decisivo, nell'1-0 dello scorso 1° maggio. Una gara decisiva ai fini del 19° Scudetto milanista.

Milan-Fiorentina, con il guizzo di Leao, sembrava essere in discesa. E invece il Diavolo ha sudato le proverbiali sette camicie per portare a casa i tre punti. La Fiorentina ha disputato un incontro eccellente, ha pareggiato con Antonín Barák e, in varie circostanze, ha sfiorato il gol del vantaggio. I viola hanno attaccato meglio di più, lasciando al Milan (soprattutto nella ripresa) soltanto azioni in contropiede. E proprio lì che Leao sarebbe potuto andare a nozze. Ma così non è stato.

Il portoghese, infatti, ha inanellato una serie di errori sotto porta che hanno fatto sbraitare i tifosi. Se la partita non fosse finita 2-1, con l'autorete di Nikola Milenković sul cross di Aster Vranckx al 92', tutte le defaillance sotto rete di Leao non sarebbero rimaste impunite. Ha dilapidato un paio di contropiede ma, soprattutto, Leao ha fallito uno dei match-ball di Milan-Fiorentina al 79'.

Ha ricevuto un pallone, solo soletto, nel cuore dell'area di rigore dopo un errore di Cristiano Biraghi e, invece di bucare la porta avversaria, come ha scritto 'Tuttosport', "ha sparato il pallone a Sondrio anziché in rete". Meno male che il Diavolo ha vinto alla fine, perché Leao, in questo periodo, sembra aver smarrito un po' la capacità del segnare gol pesanti, decisivi e importanti. L'auspicio è che torni nel 2023 carico da questo punto di vista.