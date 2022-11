Milan-Fiorentina 2-1, Maldini: “Scudetto? Certo che ci crediamo ancora”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Fiorentina 2-1, partita che ha chiuso il 2022 del Diavolo

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ieri sera al termine di Milan-Fiorentina, gara della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 finita 2-1 per il Diavolo. Maldini ha sostituito, nel consueto giro di interviste post-partita, il tecnico Stefano Pioli, che ha lasciato 'San Siro' sconvolto per la scomparsa del cognato Luca.

Milan-Fiorentina 2-1, le parole di Maldini a fine match — Le dichiarazioni di Maldini su Milan-Fiorentina 2-1 sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'. «Non vincere avrebbe cambiato la sosta. Abbiamo ottenuto questa vittoria con sacrificio senza un gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l'abbiamo fatta», ha analizzato, con estrema lucidità, lo storico numero 3 del Milan.

Maldini, nella sua disamina post Milan-Fiorentina, ha poi proseguito così: «Abbiamo due punti in meno dell'anno scorso, la differenza è quello che ha fatto il Napoli che sta facendo cose incredibili. Noi più o meno siamo in linea con quello che abbiamo fatto l'anno scorso».

Certo, il direttore tecnico rossonero non ha risparmiato un mea culpa: «A Cremona siamo stati brutti e abbiamo interpretato male la gara, ma per il resto non si può dire nulla. Siamo agli ottavi di Champions League, dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Abbiamo una consapevolezza diversa che deve essere accompagnata dall'entusiasmo che ci ha portato a vincere l'anno scorso».

Il Napoli è a +8, la sosta servirà al Milan per ripresentarsi in campo, nel 2023, con ben altre motivazioni per il titolo. Ma questo Diavolo crede ancora al 20° Scudetto, quello della Stella? «Certo che ci crediamo - ha detto Maldini dopo Milan-Fiorentina -. L'anno scorso quando abbiamo giocato il derby di ritorno eravamo a -7 e poi abbiamo vinto. Sappiamo che non è facile tenere questo ritmo fino alla fine, noi ovviamente dobbiamo crescere».

Bisogna, però, che il Milan torni ad essere quella squadra vista in campo fino a qualche tempo fa. «Contro il Napoli abbiamo giocato meglio di loro e forse meritavamo di vincere. Magari in questo momento siamo vuoti di energie», ha confessato Paolo Maldini nel post-partita di 'San Siro'.

Ora, però, spazio ai Mondiali: «Non abbiamo tanti giocatori che andranno al Mondiale - ha concluso Maldini -. Olivier Giroud ha corso per 95 minuti, non ha pensato al Mondiale. Magari poteva pensarci chi rientrava da un infortunio, ma non è il nostro caso. Forse solo Sergiño Dest, ma ha stretto i denti e si è messo a disposizione». Mercato Milan, 30 milioni per un bomber a gennaio! Le ultime news >>>