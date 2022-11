Lutto, Pioli piange il cognato Luca. L’abbraccio del Milan

Un grave lutto ha funestato, in queste ore, la famiglia di Stefano Pioli . È infatti scomparso il cognato Luca. Questo è stato il motivo per cui il tecnico rossonero non ha rilasciato interviste , ieri sera a 'San Siro', al termine di Milan-Fiorentina 2-1 lasciando, anzi, lo stadio visibilmente provato.

"Siamo rattristati dall'apprendere della scomparsa del cognato di Stefano Pioli. Le nostre sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento difficile". E poi ancora: "Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca".