Milan, fiducia a Pioli: tanti dubbi tattici, ma ora testa a Napoli

Dopo PSG-Milan, però, una riflessione sul Diavolo di Pioli è doverosa. Il tecnico, ancora una volta, ha scelto di aggredire e difendere alto, accettando il rischio degli uno contro uno in difesa. Il Milan è stato lungo, il PSG ha banchettato. La 'rosea' si è domandata se, con gente come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Kolo Muani, fosse il caso di correre questi rischi.

Milan, fiducia a Pioli. Ma tattica da riconsiderare e rivedere — Pioli ha scelto questo approccio perché da luglio allena i suoi ragazzi in questo modo e perché un approccio più difensivo non è nel DNA di molti calciatori presi in estate. Al 'Parco dei Principi', però, la tattica non ha funzionato e non si tratta certo della prima volta che succede in questa stagione.

Per il quotidiano sportivo nazionale, la tattica è uno dei temi in cui i calciatori del Milan di Pioli, in spogliatoio, parlano. E sanno bene che quanto visto in PSG-Milan, di fatto, è stata la riproposizione di cose già viste in Inter-Milan 5-1. Pioli, adesso, è chiamato a trovare una soluzione. Magari meno estrema del 3-5-1-1 di emergenza del gennaio/febbraio 2023.

In questo dovranno aiutarlo anche i suoi calciatori. A partire dagli attaccanti, che non fanno più gol, a quelli che, come Theo Hernández, vive di alti e bassi, passando per chi, come Ruben Loftus-Cheek, combatte quotidianamente con acciacchi ed è sempre in dubbio per la partita successiva.

Anche i giocatori in spogliatoio ne parlano: a Napoli per il riscatto — Napoli-Milan di domenica sera, quindi, per 'La Gazzetta dello Sport' è fondamentale più per l'ambiente che per la classifica in campionato. Dove il Milan è secondo, a -1 dall'Inter capolista e ha già affrontato tutte le big tranne Atalanta e Fiorentina. Chiudere ottobre, però, con un'altra sconfitta farebbe partire di nuovo le discussioni sugli errori di Pioli e sul valore degli acquisti del mercato estivo. Che club e allenatore ritengono di alto livello ma che finora hanno sempre deluso. Mercato Milan: attacco, lo scambio che fa felice Pioli >>>

