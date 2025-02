Con lui, titolari al 100% anche gli ultimi acquisti del calciomercato invernale, il fantasista João Félix e il centravanti Santiago Giménez . Il tutto senza dimenticare Christian Pulisic , non al meglio e anch'egli tenuto a riposo per gran parte della gara contro gli scaligeri. Anche lui potrebbe essere della partita.

I numeri di Leao tra campionato e Champions Legue

Nell'unica occasione in cui Conceição li ha schierati tutti insieme, all'andata, il suo Milan è rimasto senza gol. Stavolta, però, la tendenza andrà invertita se il Diavolo vorrà qualificarsi per gli ottavi di Champions. Leao, con l'assist a Giménez in Milan-Verona, ha preso parte a 100 reti nei Top 5 campionati europei (60 gol e 40 assist) e ora vuole trasportare tale incisività anche in Champions League, dove, fin qui, ha segnato 6 gol e fornito 6 assist in 29 partite disputate.