Milan-Etoile du Sahel, tripletta di Loftus-Cheek: il giudizio del Corriere

Il Milan ha giocato ieri sera la penultima amichevole estiva prima della Serie A 2023/24. I rossoneri, infatti, giocheranno il 21 agosto contro il Bologna. Buoni spunti per Pioli: i suoi hanno giocato bene contro l'Etoile du Sahel, vincendo per 4-0. Sugli scudi Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonero ha messo a segno una splendida tripletta, rubando gli occhi dei tifosi del Milan. Il Corriere dello Sport lo ha indicato come l'MVP della amichevole di Milanello. Ecco il giudizio sulla partita dell'inglese da parte dei quotidiano: "Tre gol, intesa con Reijnders e nuove indicazioni sulla strada del debutto".