Milan, entro oggi la lista Champions: dentro Kalulu e fuori in tre?

Entro la mezzanotte di oggi il Milan dovrà consegnare alla UEFA la lista dei calciatori per partecipare alla Champions League 2021-2022. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Secondo quando filtra, sembra che vi sia un solo posto a disposizione tra i calciatori non formati e che questo slot libero potrebbe essere destinato a Pierre Kalulu.