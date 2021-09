Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: serve un ulteriore passo avanti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è in scadenza di contratto ed è ferma volontà dei rossoneri arrivare al rinnovo

Il Milan ha chiuso il suo calciomercato estivo non arrivando ad un accordo per il rinnovo del contratto di Franck Kessié. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, non è detto che in questi dieci giorni non venga messo in calendario un nuovo incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e George Atangana, manager del centrocampista ivoriano.