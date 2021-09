PAGELLE MERCATO MILAN tra acquisti, cessioni e.. mancati rinnovi

Il calciomercato è finito ed è subito tempo di bilanci e pagelle, anche per il Milan. In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio le operazioni in entrata e in uscita dei rossoneri, tra acquisti, cessioni e - purtroppo - mancati rinnovi. Un mercato, quello del Milan, che è andato a strappi: partito forte, ha vissuto un lungo periodo di pausa e riflessione, per poi accelerare di nuovo nel finale. Alle fine sono stati 11 i giocatori in entrata, mentre in uscita c'è stato un gran via-vai tra fine prestiti, cessioni a titolo temporaneo e mancati rinnovi, ma solo un giocatore venduto definitivamente (Laxalt). Nelle prossime schede vediamo nel dettaglio