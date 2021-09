Milan, è rimasto Castillejo: ma rischia il posto in lista Champions

Non si è concretizzata la cessione di Samu Castillejo che, dunque, rimarrà al Milan almeno fino a gennaio. Giocherà in Europa?

Nulla di tutto questo. Castillejo, alla fine, è rimasto al Milan e continuerà, almeno fino alla sessione invernale di mercato (prevista per il mese di gennaio 2022 ), ad indossare la maglia rossonera con il numero 7. Rischierà, però, di non vedere mai il campo. Se già in questa stagione, in due partite, ha disputato appena 1' di gioco, domenica scorsa a 'San Siro' contro il Cagliari , ora non soltanto potrebbe essere costretto a guardare giocare sempre Alexis Saelemaekers , ma anche il neo-acquisto Junior Messias .

Lo Spezia, ultima squadra a farsi avanti per lui in ordine di tempo, gli avrebbe garantito un anno da titolare. Ma lui, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, non se l'è sentita di andare a giocare in una squadra che avrebbe lottato per la salvezza. Ora, molto probabilmente, al Milan avrà ancora meno spazio di prima e mister Stefano Pioli dovrebbe anche escluderlo dalla lista per la Champions League. Milan, ecco Messias. Le sue parole al canale ufficiale del club